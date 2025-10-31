Обильные снегопады с морозами ожидают ЯНАО в День народного единства

«В ЯНАО ночью 29, 30 и 31 октября ожидается от −8 до −14 градусов, при натекании облачности до −17. Дневные температуры в эти дни будут подниматься до −8, −13, местами до −9 градусов. В субботу прогнозируется усиление ветра до 1−7 м/с», — сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.