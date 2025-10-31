Обильные снегопады с морозами ожидают ЯНАО в День народного единства

Температура воздуха может опуститься до −17 градусов.
На территории ЯНАО с 31 октября усилятся холода со снегом — ожидаются северные ветра с порывами 7 м/с. Столбики термометров ночью в выходные будут опускаться до −17 градусов.
«В ЯНАО ночью 29, 30 и 31 октября ожидается от −8 до −14 градусов, при натекании облачности до −17. Дневные температуры в эти дни будут подниматься до −8, −13, местами до −9 градусов. В субботу прогнозируется усиление ветра до 1−7 м/с», — сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
В пятницу и субботу в регионе будет преобладать снежная погода, а в воскресенье осадки везде закончатся, кроме Надыма. По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 31 октября по 2 ноября будет следующая погода:
Салехард: днем −8, −13°C, ночью −10, −17°C. Облачно, временами снег, ветер 1−7 м/с;Новый Уренгой: днем −9, −12°C, ночью −10, −16°C. Облачно, кратковременный снег, ветер 6−8 м/с;Ноябрьск: днем 0, −12°C, ночью −1, −15°C. Облачно, снег, ветер 3−6 м/с;Надым: днем −7, −11°C, ночью −8, −16°C. Облачно, небольшой кратковременный снег 31 октября и 1 ноября, 2 ноября — небольшая облачность, без осадков, ветер 4−6 м/с.