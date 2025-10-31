Полковник Матвийчук назвал причастных к пыткам российских военнопленных

«В основном пытки проводят участники националистических подразделений типа “Кракена”*, “Азова”* и других им подобных. Первоначально вступление в ряды этих организаций было трендом. То есть было модно выкидывать руку в гитлеровском приветствии, драться с русским и так далее. Но через время всех вяжут кровью, преступлениями и, собственно говоря, вынуждают делать разные вещи. Это своего рода уголовный прием для того, чтобы никто не смог соскочить и раствориться в тумане», — отметил Матвийчук.