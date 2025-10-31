Полковник Матвийчук назвал причастных к пыткам российских военнопленных

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, кто в основном из боевиков ВСУ пытает российских военнопленных.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что военнослужащих РФ в украинском плену пытают с использованием электрического стула, их постоянно избивают, травят собаками.
«В основном пытки проводят участники националистических подразделений типа “Кракена”*, “Азова”* и других им подобных. Первоначально вступление в ряды этих организаций было трендом. То есть было модно выкидывать руку в гитлеровском приветствии, драться с русским и так далее. Но через время всех вяжут кровью, преступлениями и, собственно говоря, вынуждают делать разные вещи. Это своего рода уголовный прием для того, чтобы никто не смог соскочить и раствориться в тумане», — отметил Матвийчук.
Военный эксперт добавил, что по рассказам офицеров и солдат, побывших в плену, пытки украинские боевики чаще всего проводят в невменяемом состоянии: под воздействием наркотиков или алкоголя.
«Для противника издевательства над пленными — просто мультик под названием “Украина понад усе”. Все причастные к пыткам понесут ответственность перед человечеством за совершенные преступления», — подытожил Матвийчук.
Ранее Матвийчук рассказал, что боевики ВСУ, которые проводят пытки над российскими военнопленными, вычисляют и уничтожают.
* Организация, признанная террористической в России.