В Иркутске завершают ремонт улиц Ярославского и Томсона

Прошла рабочая приемка объектов. В ней приняли участие специалисты комитета городского обустройства администрации города и строительного контроля.
На Ярославского ранее отсутствовала полноценная дорога — лишь грунтовые проезды. Подрядной организацией выполнены работы по устройству оснований, асфальтированию проезжей части и тротуаров. Установлены бордюры, опоры освещения и дорожные знаки, уложена тактильная плитка, нанесена разметка. Для удобства родителей и учителей у школы оборудована большая парковка. Также парковочные карманы появились рядом с двумя другими образовательными учреждениями на этой же улице.
Также рабочая приемка велась на улице Томсона. Здесь ремонт был задержан из-за застройщика жилого комплекса, который с серьезным опозданием прокладывал по улице инженерные сети. После этого подрядчик оперативно выполнил все работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству территории. Теперь на объекте уложен асфальт, произведен монтаж наружного освещения и нанесена разметка. Осталось установить знаки и тактильную плитку, сообщает пресс-служба администрации города.
«Подрядчик приложил все усилия, чтобы оперативно завершить работы после затянувшейся прокладки сетей, — отметил заместитель начальника отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог Лаврентий Одоров. — Мы понимали, насколько жителям важен этот участок, и сделали все, чтобы как можно быстрее вернуть им благоустроенную улицу».