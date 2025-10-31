В Иркутске завершают ремонт улиц Ярославского и Томсона

Также рабочая приемка велась на улице Томсона. Здесь ремонт был задержан из-за застройщика жилого комплекса, который с серьезным опозданием прокладывал по улице инженерные сети. После этого подрядчик оперативно выполнил все работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству территории. Теперь на объекте уложен асфальт, произведен монтаж наружного освещения и нанесена разметка. Осталось установить знаки и тактильную плитку, сообщает пресс-служба администрации города.