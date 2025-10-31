Ричмонд
В Иркутске завершают ремонт улиц Ярославского и Томсона

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» близится к завершению ремонт улиц Ярославского на участке от 11-го до 18-го Советских переулков и Томсона.

Источник: НИА Байкал

Прошла рабочая приемка объектов. В ней приняли участие специалисты комитета городского обустройства администрации города и строительного контроля.

На Ярославского ранее отсутствовала полноценная дорога — лишь грунтовые проезды. Подрядной организацией выполнены работы по устройству оснований, асфальтированию проезжей части и тротуаров. Установлены бордюры, опоры освещения и дорожные знаки, уложена тактильная плитка, нанесена разметка. Для удобства родителей и учителей у школы оборудована большая парковка. Также парковочные карманы появились рядом с двумя другими образовательными учреждениями на этой же улице.

Также рабочая приемка велась на улице Томсона. Здесь ремонт был задержан из-за застройщика жилого комплекса, который с серьезным опозданием прокладывал по улице инженерные сети. После этого подрядчик оперативно выполнил все работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству территории. Теперь на объекте уложен асфальт, произведен монтаж наружного освещения и нанесена разметка. Осталось установить знаки и тактильную плитку, сообщает пресс-служба администрации города.

«Подрядчик приложил все усилия, чтобы оперативно завершить работы после затянувшейся прокладки сетей, — отметил заместитель начальника отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог Лаврентий Одоров. — Мы понимали, насколько жителям важен этот участок, и сделали все, чтобы как можно быстрее вернуть им благоустроенную улицу».