Кремль сообщил, что Путин наградит создателей «Буревестника»

Изобретатели крылатой ракеты «Буревестник» с большой вероятностью получат награды от президента России Владимира Путина. Такое мнение в беседе в РИА Новости выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее российский лидер доложил об испытании новейшего вооружения России.

Срочная новость.

