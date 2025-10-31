Кремль сообщил, что Путин наградит создателей «Буревестника»

Срочная новость.
Изобретатели крылатой ракеты «Буревестник» с большой вероятностью получат награды от президента России Владимира Путина. Такое мнение в беседе в РИА Новости выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее российский лидер доложил об испытании новейшего вооружения России.
Узнать больше по теме
