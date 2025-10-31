Ядерный полигон в Неваде стал «кучей ржавчины»: когда в действительности США смогут испытать ЯО

Полигон в американском штате Невада потерял компетенции для физических ядерных испытаний: оборудование там пришло в упадок и представляет собой «кучу ржавчины». Об этом со ссылкой на бывших сотрудников полигона пишет газета Washington Post.
Как отметил Пол Дикман, экс-чиновник в ядерной сфере, участвовавший в нескольких испытаниях ядерного оружия в Неваде, не на последнем месте сейчас стоит и кадровый вопрос. Испытаниями руководители не бюрократы, собирающиеся для презентации, а люди, которые не боялись испачкать руки.
Последние подземные испытания на полигоне прошли в сентябре 1992 года. И сейчас площадке нужен серьезный ремонт. Поскольку оборудование для прокладки туннелей сейчас представляет собой «кучу ржавчины». По оценкам, подготовка полигона к испытаниям займет годы.
При этом глава комитета по разведке сената США, республиканец Том Коттон предположил, что ядерные испытания, которые анонсировал президент США Дональд Трамп, подразумевают небольшие подземные контролируемые взрывы. Они, считает политик, должны показать решимость Вашингтона по сдерживанию России и Китая.
Американский лидер Дональд Трамп обратил внимание на «программу испытаний» ядерного оружия в США. Он распорядился немедленно начать тестирования. По словам Дональда Трампа, это произойдет «на равных» с другими государствами.
Академик Алексей Арбатов отметил, что Трамп, вероятно, плохо представляет их юридическую сторону. Подземные испытания запрещены Договором 1996 года, который соблюдается в виде моратория всеми великими державами, включая США. Возобновление испытаний станет грубейшим нарушением международного права и потребует решения Совбеза ООН.