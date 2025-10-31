Ядерный полигон в Неваде стал «кучей ржавчины»: когда в действительности США смогут испытать ЯО

Как отметил Пол Дикман, экс-чиновник в ядерной сфере, участвовавший в нескольких испытаниях ядерного оружия в Неваде, не на последнем месте сейчас стоит и кадровый вопрос. Испытаниями руководители не бюрократы, собирающиеся для презентации, а люди, которые не боялись испачкать руки.