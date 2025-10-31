NBC: рэпера P. Diddy перевели в тюрьму с более низким уровнем безопасности

Американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) переведён в исправительное учреждение с «более низким уровнем безопасности» и программой лечения наркозависимости в американском штате Нью-Джерси, сообщает NBC.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от представителя Федерального бюро тюрем Соединённых Штатов.
«Шон Комбс, известный как Diddy, в четверг был переведён в федеральную тюрьму на военной базе Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, где он начнёт отбывать остаток своего 50-месячного приговора», — говорится в сообщении.
Напомним, в начале октября суд в США приговорил рэпера P. Diddy к четырём годам и двум месяцам тюремного заключения. Он признан виновным в двух эпизодах перевозки женщин для занятия проституцией.
Через несколько дней адвокаты Комбса подали прошение о его переводе в тюрьму с «пониженным уровнем безопасности и программой лечения наркозависимости».
Ранее сообщалось, что P. Diddy чуть не перерезали горло в бруклинской тюрьме.