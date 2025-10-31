Рэпер Diddy переведен в тюрьму с низким уровнем безопасности

Скандально известный рэпер Шон Комбс, известный под сценическим псевдонимом Diddy, был переведен в федеральную тюрьму Форт-Дикс в штате Нью-Джерси для отбывания оставшейся части 50-месячного срока заключения.
Согласно информации, распространенной телеканалом NBC со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем США, данное исправительное учреждение характеризуется более низким уровнем безопасности и предоставляет программу лечения наркозависимости.
Напомним, что в начале октября текущего года суд Нью-Йорка признал Комбса виновным в преступлениях, связанных с перевозкой женщин для занятия проституцией, и приговорил его к 50 месяцам тюремного заключения с одновременным наложением штрафа в размере 500 тысяч долларов.
Ранее председателя семейной организации арестовали по делу о торговле детьми.
