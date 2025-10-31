Связывание учеников и сбор денег на учебники: самые громкие скандальны в школах Перми

В школах Перми за последние годы произошло несколько скандалов.
За последние несколько лет в Перми произошло несколько скандалов, связанных со школами и их учениками. В некоторых случаях решение находилось с помощью департамента образования, а иногда в дело вмешивались даже следователи СКР. Некоторые споры остались неразрешенными: например, ученики школы № 21 до сих пор занимаются в гимназии им. С. Дягилева, куда их не хотели пускать. URA.RU вспоминает самые громкие школьные скандалы прошлых лет, которые обсуждал весь город, а иногда и вся страна.
Гимназия имени Дягилева и школа № 21.
Спорная ситуация разгорелась между родителями учеников гимназии имени Сергея Дягилева и школы № 21. Школа располагалась в историческом здании, построенном в конце XIX-начале XX веков. В здании обнаружили трещины и власти решили экстренно закрыть школу, а учеников сначала распределили между школами 28 и 61, а позже отправили учиться в гимназию Дягилева.
Из-за уплотнения учащихся гимназия вынуждена была перейти на обучение в две смены. По мнению родителей, из-за этого дети не могли посещать дополнительные занятия. Противостояние между родителями продолжалось какое-то время. Со временем скандал утих, школьники продолжают заниматься в здании гимназии.
Лицей № 9.
Зимой 2020 года в лицее разгорелся скандал. Один из родителей учеников записал видеообращение, в котором рассказал, что с него требуют 1200 рублей на учебники и линолеум. Отец отказался сдавать деньги, тогда учителя начали травить его сына в лицее.
В ситуацию вмешался департамент образования, комиссия по делам несовершеннолетних и следователи СКР. На время проверки директора лицея отстраняли от работы. В итоге факт сбора денег подтвердился. Также подтвердился и конфликт между классным руководителем и ребенком. Отцу мальчика предложили перевести сына домашнее обучение и обещали путевку в санаторий.
Школа № 114.
Инклюзивная школа № 114 не единожды попадала в скандалы. Началось все с того, что родители детей пожаловались, что учительница начальных классов связала мальчикам рукава рубашек, а одному из учеников даже заклеила рот скотчем. Тогда было разбирательство, но педагога не уволили. Некоторые родители предположили, что она сохранила работу из-за того, что директором школы является ее мать.
Позже сообщалось, что эта же учительница напала на одного из учеников в коридоре школы. А другую девочку отправила зимой заниматься физкультурой без теплых штанов. После реакции мамы на такое положение дел, педагог начала буллить ребенка. Также учащиеся проносили в школу перцовые баллончики и распыляли в столовой и коридоре.
Школа № 12.
Скандал в школе с углубленным изучением немецкого языка случился в 2023 году. Тогда ветераны СВО возмутились тем, что директор школы не пускает их на занятия «Разговоры о важном». Департамент образования Перми организовал встречу с руководством школы и ветеранами боевых действий. В свою защиту директор школы сообщила, что не намерена вмешивать детей в политику.
На какое-то время конфликт утих, но позже выяснилось, что во время каникул учебное заведение покинули сама директор школы и 11 педагогов. Среди них был и представитель Германии, который принимал у детей экзамен. Его выслали из России.
Школа им. Каменского.
Весной 2023 года скандал разгорелся в сылвенской школе имени имени Каменского. Там мальчик опоздал на мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, за что учитель и классный руководитель сказала, что он «предатель и ублюдок». Ее речь сняли другие дети, после чего оно распространилось в социальных сетях.
Тогда жители поселка Сылва разделились на два лагеря: одни защищали педагога, другие — требовали наказать ее. Выяснилось, что такое поведение по отношению к учащимся женщина допускает не впервые. В школе была проведена внутренняя проверка, после которой учительница написала заявление на увольнение.