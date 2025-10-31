Связывание учеников и сбор денег на учебники: самые громкие скандальны в школах Перми

За последние несколько лет в Перми произошло несколько скандалов, связанных со школами и их учениками. В некоторых случаях решение находилось с помощью департамента образования, а иногда в дело вмешивались даже следователи СКР. Некоторые споры остались неразрешенными: например, ученики школы № 21 до сих пор занимаются в гимназии им. С. Дягилева, куда их не хотели пускать. URA.RU вспоминает самые громкие школьные скандалы прошлых лет, которые обсуждал весь город, а иногда и вся страна.