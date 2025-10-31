Хэллоуин с лабубой и кружка-капибара: чем заняться с детьми на длинных выходных в Челябинске

На экскурсии по выставке «Мы этой памяти верны» можно будет узнать о ключевых страницах отечественной истории. Начало экскурсий запланировано на 18:30 и 20:30. Еще один маршрут — «Как рубашка в поле выросла», рассчитанная на семьи с детьми школьного возраста. Сеансы пройдут в 17:15, 18:15, 19:15 и 20:15 в экспозиции «Родной дом». За 45 минут участники узнают, как обрабатывали волокнистые растения, чтобы получить нити и ткани. В завершение гости смогут попробовать себя в роли ткачей и поработать за станком.