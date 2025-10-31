В Прикамье строят две новые школы

В Перми на улице Архитектора Свиязева строят второй корпус для лицея № 3 на 1050 мест. Каркас этого четырёхэтажного здания уже почти готов. Сейчас строители заливают бетон у входа и кладут стены. Уже поставили свой тепловой пункт, чтобы можно было включить отопление на первых этажах и начать отделку внутри. В этом же году начнут делать крышу. В школе будет два спортивных зала. Особенностью станет специальная трасса для лыж и роликов длиной 1000 метров, а также площадка для гимнастики.