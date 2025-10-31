В Прикамье строят две новые школы

В Пермском крае почти достроили каркасы двух новых школ — в Нытве и в Перми. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
Школа в Нытве на улице Энгельса будет большой, на 825 учеников. В ней сделают разные классы, лаборатории, мастерские, библиотеку, столовую, актовый и два спортивных зала. Рядом со школой построят стадион с полем для мини-футбола, площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки и место для сдачи норм ГТО. Сейчас каркас здания готов больше чем на 80%, и рабочие уже начали класть стены и ставить отопление.
В Перми на улице Архитектора Свиязева строят второй корпус для лицея № 3 на 1050 мест. Каркас этого четырёхэтажного здания уже почти готов. Сейчас строители заливают бетон у входа и кладут стены. Уже поставили свой тепловой пункт, чтобы можно было включить отопление на первых этажах и начать отделку внутри. В этом же году начнут делать крышу. В школе будет два спортивных зала. Особенностью станет специальная трасса для лыж и роликов длиной 1000 метров, а также площадка для гимнастики.
Обе школы планируют достроить до конца 2026 года.