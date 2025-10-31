Онищенко: осенью циркулируют 200 вирусов, вызывающих грипп и ОРВИ

В осенне-зимний период циркулирует более 200 вирусов и микробов, которые вызывают заболевание гриппом и ОРВИ, рассказал aif.ru бывший главный санитарный врач РФ, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«Есть более 200 вирусов и микробов, которые вызывают сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Здесь работают социальные факторы, когда много людей находится в одном помещении: в вузах, школах, офисах и так далее», — отметил Онищенко.
Ведущими всегда являются вирусы гриппа, они и определяют интенсивность и тяжесть эпидемического процесса, добавил врач.
«Типы H1N1, H3N2 и грипп B беспрерывно на протяжении года мониторятся, всегда актуальны и внесены в вакцинацию», — сказал Онищенко.
По его словам, сезонный подъем заболеваемости начнется после 10 ноября, когда школьники вернуться за парты после осенних каникул.
«Количество заболевших гриппом и ОРВИ в разных регионах страны будет разным. В Москве и области, например, все будет проходить более интенсивно из-за высокой плотности населения… Поэтому важно завершить намеченную программу вакцинации, которая сейчас выполнена примерно на 50 процентов. Педагоги хорошо прививаются, а вот по школьникам следовало бы ускориться», — подытожил Онищенко.
Ранее Онищенко призвал россиян ответственнее отнестись к своему здоровью накануне сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Он дал несколько советов, как не подхватить вирус и не заразить им окружающих.