В Самарской области ввели новые штрафы для владельцев домашних животных

За воспрепятствование законной деятельности специализированной организации по отлову животных тоже будут штрафовать. Взыскание для граждан составит от 3 тыс. до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тысяч рублей, юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тысяч рублей.