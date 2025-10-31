В Самарской области ввели новые штрафы для владельцев домашних животных

Поправки инициировали из-за корректировки регионального закона, который регулирует вопросы в области обращения с животными. Вводятся новые правила для владельцев домашних питомцев. Во-первых, жителей региона обязали регистрировать своих животных. Во-вторых, установили требования к количеству домашних питомцев, содержащихся в жилых помещениях и на частных земельных участках. Почитайте об этом подробнее.
За нарушения этих новых правил предлагается установить штрафы в размере:
• для физических лиц — от 3 тыс. до 5 тысяч рублей,
• для должностных лиц — от 5 тыс. до 7 тысяч рублей,
• для юридических лиц — от 7 тыс. до 15 тысяч рублей.
Также законопроект предусматривает введение штрафов за несоблюдение установленных требований к организации деятельности пунктов временного содержания животных. Взыскание для должностных лиц составит от 5 тыс. до 15 тысяч рублей, юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тысяч рублей.
За воспрепятствование законной деятельности специализированной организации по отлову животных тоже будут штрафовать. Взыскание для граждан составит от 3 тыс. до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тысяч рублей, юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тысяч рублей.