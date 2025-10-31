В Иркутске открылась фотовыставка военкора Владимира Аносова «Донбасс»

Экспозиция, представленная при поддержке администрации Иркутска, включает 30 работ формата А1, запечатлевших события в Мариуполе, Донецке, Волновахе, Лисичанске и Луганске.
Выставка была показана в 130 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Красноярск.
Владимир Аносов — кадровый офицер, майор запаса, участник двух чеченских кампаний и конфликта в Южной Осетии. На Донбассе он работает с 2015 года, а с начала специальной военной операции отправился в зону боевых действий в качестве военкора, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В церемонии открытия приняли участие начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская и директор Восточно-Сибирского филиала «Российской газеты» Ирина Матящук. В своем обращении Ирина Матящук подчеркнула, что выставка дает иркутянам возможность увидеть события на Донбассе глазами непосредственного участника.
Отдельный раздел выставки посвящен Ольге Качуре — заместителю командира Управления Народной милиции ДНР, гвардии полковнику, известной под позывным «Корса». Погибшая в 2022 году под Горловкой, она стала символом мужества и профессиональной доблести. Ольга Качура удостоена званий Героя Донецкой Народной Республики и Героя Российской Федерации.
Особое место в экспозиции занимает история Яны Кошиной — 23-летнего командира эвакуационной группы штурмовой бригады «Ветераны» с позывным «Ромашка». Хрупкая медсестра до последней минуты спасала раненых бойцов: выносила их с поля боя на своих плечах, оказывала первую помощь и эвакуировала в госпитали. За свой подвиг Яна Кошина была награждена медалью «За отвагу» и орденом Мужества, а посмертно представлена к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ее судьба стала примером беспримерного мужества и самопожертвования.
Выставку можно посетить бесплатно в Гуманитарном центре по адресу м/р Университетский, 70до 27 ноября.