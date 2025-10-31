В Иркутске открылась фотовыставка военкора Владимира Аносова «Донбасс»

Особое место в экспозиции занимает история Яны Кошиной — 23-летнего командира эвакуационной группы штурмовой бригады «Ветераны» с позывным «Ромашка». Хрупкая медсестра до последней минуты спасала раненых бойцов: выносила их с поля боя на своих плечах, оказывала первую помощь и эвакуировала в госпитали. За свой подвиг Яна Кошина была награждена медалью «За отвагу» и орденом Мужества, а посмертно представлена к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ее судьба стала примером беспримерного мужества и самопожертвования.