Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушку, арестованную в Орле по делу о госизмене, могут признать невменяемой

В Орле продолжается расследование уголовного дела о государственной измене, в котором фигуранткой является молодая девушка, обвиняемая в совершении преступления в несовершеннолетнем возрасте.

В Орле продолжается расследование уголовного дела о государственной измене, в котором фигуранткой является молодая девушка, обвиняемая в совершении преступления в несовершеннолетнем возрасте. По информации источника РИА Новости, в отношении обвиняемой будет проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза для установления её вменяемости.

Первоначально проведенная амбулаторная экспертиза не позволила достоверно определить психиатрическое состояние подозреваемой. В связи с этим принято решение о направлении её в московское специализированное учреждение для более тщательного обследования в условиях стационара.

Как сообщалось ранее, суд в Орле избрал для девушки меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Важно отметить, что на момент совершения инкриминируемых ей действий она была несовершеннолетней. Подробности дела не разглашаются в связи с засекреченным характером материалов расследования. Санкция статьи 275 УК РФ «Государственная измена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее председателя семейной организации арестовали по делу о торговле детьми.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.