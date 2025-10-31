Девушку, арестованную в Орле по делу о госизмене, могут признать невменяемой

Как сообщалось ранее, суд в Орле избрал для девушки меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Важно отметить, что на момент совершения инкриминируемых ей действий она была несовершеннолетней. Подробности дела не разглашаются в связи с засекреченным характером материалов расследования. Санкция статьи 275 УК РФ «Государственная измена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.