Самарцам рассказали, как попасть на Парад Памяти 7 ноября

Организаторы юбилейного XV парада памяти рассказали, как попасть на самое зрелищное событие ноября в Самаре.
Место и время действия — Площадь Куйбышева, 7 ноября, начало мероприятий — 11 часов утра. Вход — свободный.
11:00 — Начало пропускного режима на площадь.
11:30 — Открытие выставки «Герои спорта на войне».
12:00 — Начало парада.
13:30 — 16:00 — Интерактивные площадки, выставка исторической техники, полевая кухня.
Парад пройдет в сопровождении главного оркестра Вооруженных Сил России, а вечером коллектив даст большой концерт.
«Это народный проект, мы ждём всех, угощаем горячим чаем. Одевайтесь по погоде и помните о мерах безопасности. Отдавайте предпочтение общественному транспорту, чтобы избежать проблем с поиском парковки и проезда через перекрытые участки», — рассказала начальник штаба международного патриотического проекта «Парад Памяти» Инна Жичкина.
Стоит добавить, что в часы парада улицы Красноармейская, Вилоновская от Галактионовской и до Фрунзе будут перекрыты для движения личного транспорта. Со стороны Чапаевской заходят только парадные расчеты.
Хотите заглянуть за кулисы раньше времени? 6 ноября в 16:00 можно попасть на открытую генеральную репетицию.