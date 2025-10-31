Самарцам рассказали, как попасть на Парад Памяти 7 ноября

«Это народный проект, мы ждём всех, угощаем горячим чаем. Одевайтесь по погоде и помните о мерах безопасности. Отдавайте предпочтение общественному транспорту, чтобы избежать проблем с поиском парковки и проезда через перекрытые участки», — рассказала начальник штаба международного патриотического проекта «Парад Памяти» Инна Жичкина.