Песков: Путин, вероятно, наградит создателей «Буревестника»

Президент Российской Федерации Владимир Путин «с большой долей вероятности» отметит госнаградами создателей ракеты «Буревестник», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«С большой долей вероятности можно предположить, что да», — сказал он в разговоре с агентством РИА Новости.
Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Президент РФ посетил пункт управления Объединённой группировки войск, в ходе визита он рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.
Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил, что пуск был осуществлён 21 октября. Он отметил, что за 15 часов крылатая ракета неограниченной дальности преодолела 14 тысяч километров.
Путин заявил, что ядерный реактор «Буревестника» запускается в течение минут и секунд. Он подчеркнул, что ракета «Буревестник» стала прорывом не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке.
Ранее Песков подчеркнул, что испытания крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник» не являются ядерными.