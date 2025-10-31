В Иркутске проходят VIII научно-практические «Сибиряковские чтения»

Мероприятие организовано при поддержке администрации Иркутска, регионального отделения Российского военно-исторического общества, Байкальского государственного университета и Фонда имени Сибирякова.
Пленарное заседание открылось приветственными словами представителей администрации города, научного сообщества и общественных организаций. С докладами выступили ведущие историки Сибири: профессор Лев Дамешек с темой «Сибирь в Империи — Империя в Сибири», профессор Вадим Шахеров, который рассмотрел формирование восточного вектора России в XVIII веке, и доцент Наталья Гаврилова, изучающая благотворительность в сибирских городах второй половины XIX — начала XX веков.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, конференция продолжит работу в формате научных сессий, где исследователи представят доклады, посвященные различным аспектам истории Сибири, роли региона в становлении Российского государства и вкладу сибирских меценатов в развитие культуры и образования.
«Сибиряковские чтения» традиционно собирают ведущих экспертов в области отечественной истории и являются значимым событием в научной жизни региона. Мероприятие проходит в отделе истории Музея по адресу: ул. Франк-Каменецкого, 16а.
6+