Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске проходят VIII научно-практические «Сибиряковские чтения»

Иркутск, НИА-Байкал — 30 октября в Музее истории Иркутска имени Сибирякова началась VIII научно-практическая конференция «Сибиряковские чтения», посвященная 165-летию со дня рождения известного мецената и благотворителя Иннокентия Сибирякова.

Источник: НИА Байкал

Мероприятие организовано при поддержке администрации Иркутска, регионального отделения Российского военно-исторического общества, Байкальского государственного университета и Фонда имени Сибирякова.

Пленарное заседание открылось приветственными словами представителей администрации города, научного сообщества и общественных организаций. С докладами выступили ведущие историки Сибири: профессор Лев Дамешек с темой «Сибирь в Империи — Империя в Сибири», профессор Вадим Шахеров, который рассмотрел формирование восточного вектора России в XVIII веке, и доцент Наталья Гаврилова, изучающая благотворительность в сибирских городах второй половины XIX — начала XX веков.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, конференция продолжит работу в формате научных сессий, где исследователи представят доклады, посвященные различным аспектам истории Сибири, роли региона в становлении Российского государства и вкладу сибирских меценатов в развитие культуры и образования.

«Сибиряковские чтения» традиционно собирают ведущих экспертов в области отечественной истории и являются значимым событием в научной жизни региона. Мероприятие проходит в отделе истории Музея по адресу: ул. Франк-Каменецкого, 16а.

6+