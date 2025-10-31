В Иркутске проходят VIII научно-практические «Сибиряковские чтения»

Пленарное заседание открылось приветственными словами представителей администрации города, научного сообщества и общественных организаций. С докладами выступили ведущие историки Сибири: профессор Лев Дамешек с темой «Сибирь в Империи — Империя в Сибири», профессор Вадим Шахеров, который рассмотрел формирование восточного вектора России в XVIII веке, и доцент Наталья Гаврилова, изучающая благотворительность в сибирских городах второй половины XIX — начала XX веков.