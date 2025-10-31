Ричмонд
Хабаровчане начали обращаться в травмпункт из-за гололедицы

За последние несколько дней в травмпункт с ушибами, растяжениями и переломами обратилось около 40 человек. Виной всему — переменчивая погода и гололедица.

Источник: Freepik

Опасность подстерегает хабаровчан во дворах, в пешеходных зонах и на тротуарах города.

Врачи городского травмпункта подтверждают — при сложившихся погодных условиях падения из-за гололеда очень вероятны. В конце октября прошлого года была похожая ситуация. В этом году переломов и растяжений меньше, однако сами травмы стали серьезнее.

«Появились “гололедные” травмы, люди стали обращаться. Каждый второй упал на улице на гололеде. Если раньше поступали пациенты с ушибами, растяжениями, переломами, то сейчас идет утяжеление травм. Сейчас приходят с переломами лодыжек, переломами в области локтевого сустава, шейки бедра», — отметил главный врач травмпункта КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» имени профессора Владимирцева Сергей Русин.