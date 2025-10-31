Хабаровчане начали обращаться в травмпункт из-за гололедицы

«Появились “гололедные” травмы, люди стали обращаться. Каждый второй упал на улице на гололеде. Если раньше поступали пациенты с ушибами, растяжениями, переломами, то сейчас идет утяжеление травм. Сейчас приходят с переломами лодыжек, переломами в области локтевого сустава, шейки бедра», — отметил главный врач травмпункта КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» имени профессора Владимирцева Сергей Русин.