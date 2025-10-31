Поколение сутулых: Врач рассказал, почему у зумеров спина хуже, чем у их бабушек

Не менее важна и профилактика, отметил врач. Детям и подросткам необходимо объяснять, как правильно сидеть за столом и почему важно каждые 30−40 минут вставать и делать разминку. Полностью отказаться от гаджетов в современном мире вряд ли возможно, но научиться пользоваться ими без вреда для спины — вполне реальная задача, заключил эксперт.