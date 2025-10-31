«Горит? Это нормально!»: пожарные успокоили омичей по поводу горящих полей

На окраине Омска полыхают поля с сухой травой — видео распространили вчера, 30 октября, в омских телеграм-каналах. Ситуацию прокомментировали омские спасатели, сообщив, что поджег является плановым.
«Возле танкового училища кто-то поджигает поля! Некто в черной одежде бегает и поджигает. Пожарных машин нет!», — говорилось в сообщении телеграм-канала «Инцидент Омск».
В комментариях омичи писали, что жители прилегающих районов испытывают дискомфорт от запаха и страх от возможного распространения пожара. Сегодня, 31 октября, ситуацию прокомментировали омские спасатели:
«Сегодня вдоль трассы Р-254 817−820 км южного обхода Омска продолжатся работы по профотжигу сухой травянистой растительности. Просим сохранять спокойствие», — сообщила пресс-секретарь Управления МЧС по Омской области Юлия Дойникова.
В ведомстве объяснили замеченное омичами отсутствие пожарной техники тем, что отжиг проводится под контролем проводящей организации и потому силы МЧС России не привлекаются.