Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как будут работать социальные учреждения с 2 по 4 ноября

Изменится график работы медицинских организаций, учреждений социальной защиты, центров госуслуг, дворцов бракосочетания, а также Главархива.

В дни ноябрьских праздников, с 2 по 4 ноября 2025 года, столичные социальные учреждения перейдут на особый график. Некоторые из них продолжат работу в прежнем режиме.

Медицинские организации

Взрослые поликлиники, подведомственные столичному Департаменту здравоохранения, 2 ноября будут работать с 09:00 до 16:00, 3 ноября — с 09:00 до 18:00. 4 ноября пациентов примут по графику дежурства в праздничные дни с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники 3 ноября будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00, а медицинскую помощь детям на дому окажут во все праздничные дни с 09:00 до 15:00. Кабинеты ОРВИ будут открыты все праздничные дни с 09:00 до 15:00.

Молочно-раздаточные пункты сохранят прежний график работы — с 06:30 до 15:00.

2 ноября все женские консультации будут работать с 09:00 до 16:00, а 3 ноября — с 09:00 до 18:00. 4 ноября откроются только женские консультации и центры женского здоровья, имеющие 10 и более участков. Они будут работать с 09:00 до 16:00.

Травматологическая помощь горожанам будет оказываться в полном объеме. Травматологические пункты примут пациентов с 08:00 до 22:00, круглосуточные сохранят свой прежний график.

С графиком работы центров дополнительного образования, подведомственных столичному Департаменту образования и науки, можно ознакомиться на сайтах организаций.

Учреждения социальной защиты

Центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центр «Профессии будущего», учебный центр «Профессионал» и семейные центры, а также реабилитационные учреждения с 2 по 4 ноября будут закрыты.

Центры московского долголетия не будут работать 3 и 4 ноября, а 2 ноября откроются только флагманские центры.

Получить круглосуточную психологическую поддержку в обычные дни и во время праздников можно по телефону неотложной психологической помощи 051 (с городского телефона), +7 495 051 (с мобильного).

При необходимости предоставления экстренной социальной помощи или психологической поддержки ребенку, а также сообщений о жестоком обращении можно позвонить на круглосуточный телефон 051 (с городского); +7 495 051 (с мобильного). Для приема звонков работают мобильные телефоны семейных центров в каждом округе, узнать их можно на портале «Мой семейный центр».

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей работает по своему обычному графику без выходных с 09:00 до 21:00.

Продолжат круглосуточно работать приемное отделение и отделение «Дмитровское» Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки, где поддержку могут получить те, кто по разным причинам остался без крыши над головой. Телефон диспетчерской службы центра: +7 499 357⁠-01⁠-80, также по вопросам помощи бездомному человеку можно обратиться по телефону 112.

Центры госуслуг «Мои документы»

3 ноября график работы центров госуслуг не изменится: районные офисы будут открыты с 08:00 до 20:00, флагманские — с 10:00 до 22:00. Рабочий день сотрудников Управления ЗАГС в центрах госуслуг будет сокращен на час — до 19:00 в районных центрах и до 21:00 во флагманском офисе СЗАО.

4 ноября заявителей принимать не будут. С 5 ноября работа центров госуслуг «Мои документы» возобновится в штатном режиме.

График работы сотрудников ведомств, которые ведут прием на территории центров «Мои документы», может отличаться.

Дворцы бракосочетания

Дворцы бракосочетания столицы не работают 4 ноября.

Дворцы бракосочетания № 1 и 4 будут работать 2 и 3 ноября, 3 ноября — сокращенный предпраздничный день до 17:00.

Кроме того, 2 ноября церемонии бракосочетания будут проходить на площадках проекта «Новые адреса счастья», а 3 и 4 ноября зарегистрировать там брак не получится.

Офисы ЗАГС в центрах госуслуг будут работать по графику офисов «Мои документы». В архивно-информационном отделе 3 и 4 ноября — выходные дни. С 5 ноября структурные подразделения Управления ЗАГС Москвы будут работать по обычному графику.

Главархив Москвы

В преддверии выходных и праздничных дней читальные залы Главархива Москвы будут работать по особому графику. 31 октября посетители могут прийти с 09:30 до 16:30, 1 ноября — с 09:30 до 15:00.

С 2 по 5 ноября читальные залы будут закрыты, 6 ноября они откроются в 12:00.

Государственные ветеринарные клиники

График работы государственных ветеринарных клиник в праздничные дни не изменится. Прием питомцев будет проводиться согласно обычному расписанию.