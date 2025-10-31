Как будут работать социальные учреждения с 2 по 4 ноября

2 ноября все женские консультации будут работать с 09:00 до 16:00, а 3 ноября — с 09:00 до 18:00. 4 ноября откроются только женские консультации и центры женского здоровья, имеющие 10 и более участков. Они будут работать с 09:00 до 16:00.