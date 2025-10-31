Как будут работать социальные учреждения с 2 по 4 ноября

В дни ноябрьских праздников, с 2 по 4 ноября 2025 года, столичные социальные учреждения перейдут на особый график. Некоторые из них продолжат работу в прежнем режиме.
Медицинские организации
Взрослые поликлиники, подведомственные столичному Департаменту здравоохранения, 2 ноября будут работать с 09:00 до 16:00, 3 ноября — с 09:00 до 18:00. 4 ноября пациентов примут по графику дежурства в праздничные дни с 09:00 до 16:00.
Детские поликлиники 3 ноября будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00, а медицинскую помощь детям на дому окажут во все праздничные дни с 09:00 до 15:00. Кабинеты ОРВИ будут открыты все праздничные дни с 09:00 до 15:00.
Молочно-раздаточные пункты сохранят прежний график работы — с 06:30 до 15:00.
2 ноября все женские консультации будут работать с 09:00 до 16:00, а 3 ноября — с 09:00 до 18:00. 4 ноября откроются только женские консультации и центры женского здоровья, имеющие 10 и более участков. Они будут работать с 09:00 до 16:00.
Травматологическая помощь горожанам будет оказываться в полном объеме. Травматологические пункты примут пациентов с 08:00 до 22:00, круглосуточные сохранят свой прежний график.
С графиком работы центров дополнительного образования, подведомственных столичному Департаменту образования и науки, можно ознакомиться на сайтах организаций.
Учреждения социальной защиты
Центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центр «Профессии будущего», учебный центр «Профессионал» и семейные центры, а также реабилитационные учреждения с 2 по 4 ноября будут закрыты.
Центры московского долголетия не будут работать 3 и 4 ноября, а 2 ноября откроются только флагманские центры.
Получить круглосуточную психологическую поддержку в обычные дни и во время праздников можно по телефону неотложной психологической помощи 051 (с городского телефона), +7 495 051 (с мобильного).
При необходимости предоставления экстренной социальной помощи или психологической поддержки ребенку, а также сообщений о жестоком обращении можно позвонить на круглосуточный телефон 051 (с городского); +7 495 051 (с мобильного). Для приема звонков работают мобильные телефоны семейных центров в каждом округе, узнать их можно на портале «Мой семейный центр».
Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей работает по своему обычному графику без выходных с 09:00 до 21:00.
Продолжат круглосуточно работать приемное отделение и отделение «Дмитровское» Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки, где поддержку могут получить те, кто по разным причинам остался без крыши над головой. Телефон диспетчерской службы центра: +7 499 357-01-80, также по вопросам помощи бездомному человеку можно обратиться по телефону 112.
Центры госуслуг «Мои документы»
3 ноября график работы центров госуслуг не изменится: районные офисы будут открыты с 08:00 до 20:00, флагманские — с 10:00 до 22:00. Рабочий день сотрудников Управления ЗАГС в центрах госуслуг будет сокращен на час — до 19:00 в районных центрах и до 21:00 во флагманском офисе СЗАО.
4 ноября заявителей принимать не будут. С 5 ноября работа центров госуслуг «Мои документы» возобновится в штатном режиме.
График работы сотрудников ведомств, которые ведут прием на территории центров «Мои документы», может отличаться.
Дворцы бракосочетания
Дворцы бракосочетания столицы не работают 4 ноября.
Дворцы бракосочетания № 1 и 4 будут работать 2 и 3 ноября, 3 ноября — сокращенный предпраздничный день до 17:00.
Кроме того, 2 ноября церемонии бракосочетания будут проходить на площадках проекта «Новые адреса счастья», а 3 и 4 ноября зарегистрировать там брак не получится.
Офисы ЗАГС в центрах госуслуг будут работать по графику офисов «Мои документы». В архивно-информационном отделе 3 и 4 ноября — выходные дни. С 5 ноября структурные подразделения Управления ЗАГС Москвы будут работать по обычному графику.
Главархив Москвы
В преддверии выходных и праздничных дней читальные залы Главархива Москвы будут работать по особому графику. 31 октября посетители могут прийти с 09:30 до 16:30, 1 ноября — с 09:30 до 15:00.
С 2 по 5 ноября читальные залы будут закрыты, 6 ноября они откроются в 12:00.
Государственные ветеринарные клиники
График работы государственных ветеринарных клиник в праздничные дни не изменится. Прием питомцев будет проводиться согласно обычному расписанию.