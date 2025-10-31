Наводчик-штурмовик Евгений Алтаев из Ольхонского района погиб в зоне СВО

Наводчик-штурмовик Евгений Алтаев из Ольхонского района погиб в зоне специальной военной операции. Его не стало в возрасте 30 лет. Как рассказал в своем телеграм-канале мэр района Андрей Тыхеев, окончив Еланцынскую среднюю общеобразовательную школу в 2013 году, Евгений отправился служить в Амурскую область.