Наводчик-штурмовик Евгений Алтаев из Ольхонского района погиб в зоне СВО

Гвардии ефрейтора не стало 7 июля 2025 года в возрасте 30 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Наводчик-штурмовик Евгений Алтаев из Ольхонского района погиб в зоне специальной военной операции. Его не стало в возрасте 30 лет. Как рассказал в своем телеграм-канале мэр района Андрей Тыхеев, окончив Еланцынскую среднюю общеобразовательную школу в 2013 году, Евгений отправился служить в Амурскую область.

— После армии Евгений получал образование в Иркутском аграрном техникуме. Параллельно работал электромонтажником. После техникума поступил в Иркутский государственный аграрный университет, — уточнил глава Ольхонского района.

В сентябре 2022 года мужчину мобилизовали в зону СВО. За проявленное мужество и спасение жизней в экстремальных условиях Евгения отметили медалью «За спасение погибавших». Его послужной список также включает медали «Участнику специальной военной операции», «За боевые отличия» и знак «89 танковый полк».

7 июля 2025 года, исполняя свой воинский долг, героически погиб гвардии ефрейтор Алтаев Евгений, старший наводчик штурмового минометного отделения. Его смерть стала невосполнимой утратой для его семьи — жены и ребенка. Администрация Ольхонского района выражает соболезнования родным и близким Евгения.