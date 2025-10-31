Ричмонд
Силы ПВО в Ростовской области ночью 31 октября перехватили БПЛА в трех районах

Атаку беспилотников отразили в трех районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы ПВО минувшей ночью, 31 октября, уничтожили и перехватили БПЛА в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

— Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали, — написал он.

Ранее, в ночь на четверг, 30 октября, ПВО также отражала атаку БПЛА над тремя районами Ростовской области, о чем рано утром рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Юрия Слюсаря, тогда были уничтожены и перехвачены несколько беспилотников в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах.

В хуторе Касьяновка Чертковского района от взрывной волны пострадали два частных дома — выбило оконные стекла. К счастью, люди не пострадали.

