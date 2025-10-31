Ричмонд
В Иркутске почтили память жертв политических репрессий

Иркутск, НИА-Байкал — 30 октября в Иркутске и регионе состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.

Источник: НИА Байкал

В митинге на территории места захоронения жертв массовых политических репрессий 1920−1950 годов в поселке Пивовариха приняли участие более 250 человек, включая 150 жителей Иркутска и около 100 представителей других муниципалитетов области.

В церемонии участвовали заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин, представители администрации Иркутска, общественных организаций и родственники репрессированных. Для обеспечения доступности мероприятия мэрия областного центра организовала бесплатные автобусы от здания городской администрации до места проведения митинга.

Во второй половине дня в актовом зале гимназии № 25 состоялась концертная программа, собравшая около 200 зрителей. Мероприятие стало частью общегородского цикла памятных событий, цель которых — сохранение исторической памяти о трагических событиях 1920−1950-х годов, сообщает пресс-служба администрации города.