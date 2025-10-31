Мать пловца Свечникова рассказала о загадочных обстоятельствах пропажи сына

Семья российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфорский пролив, выражает серьезные сомнения в официальной версии происшествия. Как заявила в интервью РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова, родственники считают, что организаторы соревнований скрывают важные обстоятельства инцидента.
По словам женщины, опытный и физически подготовленный спортсмен не мог бесследно исчезнуть при наличии, как утверждается, хорошо организованной спасательной операции и сопровождающих лодок вдоль всего маршрута. «Как будто был человек и вдруг его нет. Я просто не понимаю, что должно было случиться? Женщины плыли, пожилые люди плыли, а это подготовленный спортсмен, и вдруг его нет», — поделилась она своим недоумением.
Галина Свечникова отметила, что согласно объяснениям спасателей, которые располагались по краям трассы, её сын не мог отклониться от курса. Данное обстоятельство усиливает подозрения семьи в том, что им не сообщают всю правду о произошедшем.
