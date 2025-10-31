Мать пловца Свечникова рассказала о загадочных обстоятельствах пропажи сына

По словам женщины, опытный и физически подготовленный спортсмен не мог бесследно исчезнуть при наличии, как утверждается, хорошо организованной спасательной операции и сопровождающих лодок вдоль всего маршрута. «Как будто был человек и вдруг его нет. Я просто не понимаю, что должно было случиться? Женщины плыли, пожилые люди плыли, а это подготовленный спортсмен, и вдруг его нет», — поделилась она своим недоумением.