Крокодил в Индонезии утащил рабочего на плантации масличных пальм

В Индонезии крокодил напал на рабочего плантации, где выращивают масличные пальмы. Рептилия набросилась на мужчину и утащила в реку, когда он подошел к берегу, чтобы набрать воду в ранцевый опрыскиватель. Об этом сообщает издание The Borneo Post.
Инцидент произошел на глазах напарника рабочего, ожидавшего его поблизости. На место происшествия направили сотрудников полиции и пожарно-спасательной службы. Останки мужчины не удалось обнаружить. При этом работу поисковиков затрудняет плохая связь, передает издание.
Ранее в реке Харасрота в Индии обнаружили останки женщины, ставшей жертвой гребнистого крокодила. 59-летняя Судамини Махала стирала вещи на берегу, когда на нее внезапно напал хищник. Крокодил схватил женщину и утянул в воду.
Ранее в Мозамбике молодой футболист стал жертвой нападения крокодила во время тренировки. Свидетели сообщают, что хищник был огромным, около пяти метров в длину. Товарищи не успели спасти юношу. При этом нападения крокодилов в районе Замбези происходят регулярно.