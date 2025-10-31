Крокодил в Индонезии утащил рабочего на плантации масличных пальм

В Индонезии крокодил напал на рабочего плантации, где выращивают масличные пальмы. Рептилия набросилась на мужчину и утащила в реку, когда он подошел к берегу, чтобы набрать воду в ранцевый опрыскиватель. Об этом сообщает издание The Borneo Post.