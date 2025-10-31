Нотариусы в России начнут уведомлять наследников о кредитных долгах

С 1 ноября в РФ вступает в силу закон, согласно котором нотариусов обяжут проверять наличие долгов у умершего гражданина и сообщать о них наследникам. Об этом рассказал член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий, нотариус Самарской области Радик Сафин.
По словам эксперта, все действия будут проводиться электронно: со дня открытия дела юрист будет обязан направить запрос в Центральный каталог кредитных историй о наличии кредитной истории у умершего.
Более того, нотариусу также требуется направить в бюро кредитных историй запрос по каналам связи, сформированным посредством Единой информационной системы нотариата. После того как все ответы получены, нотариус обязуется в течение трех рабочих дней оповестить наследников о результатах проверки.
— Известить их (наследников, — прим. «ВМ») можно по-разному, например, по электронной почте или при личной встрече в конторе, — отметил Сафин в беседе с «Прайм».
