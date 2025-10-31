Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нотариусы в России начнут уведомлять наследников о кредитных долгах

С 1 ноября в РФ вступает в силу закон, согласно котором нотариусов обяжут проверять наличие долгов у умершего гражданина и сообщать о них наследникам. Об этом рассказал член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий, нотариус Самарской области Радик Сафин.

С 1 ноября в РФ вступает в силу закон, согласно котором нотариусов обяжут проверять наличие долгов у умершего гражданина и сообщать о них наследникам. Об этом рассказал член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий, нотариус Самарской области Радик Сафин.

По словам эксперта, все действия будут проводиться электронно: со дня открытия дела юрист будет обязан направить запрос в Центральный каталог кредитных историй о наличии кредитной истории у умершего.

Более того, нотариусу также требуется направить в бюро кредитных историй запрос по каналам связи, сформированным посредством Единой информационной системы нотариата. После того как все ответы получены, нотариус обязуется в течение трех рабочих дней оповестить наследников о результатах проверки.

— Известить их (наследников, — прим. «ВМ») можно по-разному, например, по электронной почте или при личной встрече в конторе, — отметил Сафин в беседе с «Прайм».

В наследство можно получить не только деньги или недвижимость, но и долги. Что делать, если вам в наследство достался кредит, рассказал «Вечерней Москве» почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

В России начали действовать новые правила выдачи свидетельства о праве на наследство. В чем суть этих изменений и какие еще нововведения предусмотрены, рассказала юрист Татьяна Овцынова.