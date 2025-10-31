В зоне специальной военной операции российские подразделения ведут напряжённую и эффективную охоту на одну из самых опасных категорий военнослужащих ВСУ — снайперов. Как выяснилось, многие из них являются иностранными наёмниками, движимыми деньгами или радикальной идеологией.
Немцы, поляки и канадцы: интернационал смерти.
По словам заслуженного военного лётчика, генерал-майора Владимира Попова, ряды украинской армии сегодня заполонили иностранные наёмники, которые служат в снайперских расчётах. Более того, есть целые группы, состоящие из боевиков одной национальности.
Эти формирования представляют собой настоящий интернационал, собранный со всего мира. «Но больше всего поляков», — констатировал генерал-майор.
Помимо них, в зоне СВО действуют расчёты молдавские, румынские, французские, немецкие, состоящие из наёмников из Африки и Латинской Америки, а также из канадцев с украинскими корнями.
«Пуля в лоб»: охота на немецких неонацистов.
Ранее командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что в зоне СВO ведется целенаправленная охота на расчет немецких снайперов. Попов дал характеристику таким боевикам.
«Это люди, которые не имеют ни в голове границ, ни на земле. Они готовы выполнять любые задачи за деньги. По сути, в чистом виде наемники, которые не подлежат пленению. Пуля в лоб — и разговор окончен», — сказал Попов.
Но финансовый мотив — не единственный. Генерал-майор указал, что мощной мотивацией для немцев для вступления в ряды ВСУ может быть идеология — неонацизм, которому подвержены многие в Германии, особенно молодые люди.
«Неонацизм в ФРГ начал восстанавливаться еще в 70-х годах. Поэтому вполне естественно, что сегодня есть те, кто хотят вступить в ряды пусть не фашистов, но в формирования на фашистский лад, якобы для отстаивания своих демократических ценностей», — отметил военный эксперт.
Учитывая печальный опыт прошлых войн, генерал-майор не исключил, что среди немецких снайперов могут быть бывшие спортсмены-биатлонисты, чьи навыки используются для убийств.
«Белые колготки»: феномен жестоких женщин-снайперов ВСУ.
Ещё одной тенденцией, отмеченной Владимиром Поповым, является значительная доля женщин среди снайперов противника.
«Среди снайперов в составе украинской армии немало женщин. Их, наверное, процентов 15−20», — привёл данные генерал-майор.
Основываясь на своём богатом военном опыте, в частности, на событиях на Северном Кавказе, эксперт дал им весьма нелицеприятную характеристику. «Женщины-снайперы более хладнокровные. Они могу быть более жестокими, чем мужчины», — заявил Попов.
Он напомнил, что женщин-снайперов в прошлом конфликте называли «белыми колготками», и их действия отличались изощрённой безжалостностью.
«Они с изощренной безжалостностью относились ко всем российским солдатам, попадавшим в их прицел: чтобы помучились, били по плечевым суставам, коленным и тазобедренным», — вспоминает генерал-майор.
При этом он подчеркнул, что сегодня в зоне СВО не может быть никаких скидок на гендер.
«Мужчина или женщина — в прицеле в первую очередь враг. Гендерного разделения никакого нет», — подытожил Попов.