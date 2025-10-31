ГАИ Ростовской области переходит на усиленный режим работы в праздники

С пятницы, 31 октября, Госавтоинспекция Ростовской области переходит на усиленный режим работы. Как сообщили в Telegram-канале ведомства, дополнительные экипажи выйдут на дороги, чтобы обеспечить безопасность участников движения во время праздников.
— Сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме, чтобы предотвратить происшествия и сохранить порядок на дорогах региона, — подчеркнули в управлении.
Особое внимание инспекторы уделят соблюдению скоростного режима, перевозке пассажиров и состоянию водителей за рулем.
Также в Госавтоинспекции пожелали жителям и гостям Ростовской области безопасных и спокойных выходных, напомнив, что на дороге вежливость, дисциплина и внимательность всегда спасает жизни.
