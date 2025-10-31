Ричмонд
В Хабаровске открыли Международный фестиваль анимационного кино «Анимур»

Фестиваль объединяет юных аниматоров, студентов и профессионалов со всей России и стран АТР.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске проходит IV Международный фестиваль анимационного кино «Анимур».— сообщает телеграм-канал Минкультуры 27 Z.

Событие собирает юных мультипликаторов, студентов профильных вузов, педагогов и профессионалов анимационной индустрии со всей России и стран АТР. Особое внимание уделено поддержке нового поколения аниматоров.

До 1 ноября участники конкурса «Анимур. Дети» и студенты профильных специальностей ВГИКа проходят образовательный трек, посвящённый мастерству анимации.

2 ноября в кинотеатре «Гигант» гостей ждёт открытый день фестиваля: показы фильмов-победителей, мастер-классы по анимации и декоративно-прикладному искусству, а также творческие встречи с мастерами из разных уголков мира.

«Благодарим руководство страны и лично Президента РФ за возможность организации события, направленного на развитие индустрии анимации», — отметила директор фестиваля Александра Дубовская.

В этом году на конкурс поступило 414 заявок, в шорт-лист вошло 183 работы. Результаты станут известны на церемонии закрытия 2 ноября.

Программа фестиваля и регистрация участников доступны на сайте animur.ru.