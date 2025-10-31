Подельник экс-прокурора из Екатеринбурга подрался и пытался передать взятку

В феврале выяснилось, что троица уехала на СВО. Однако Богатырева позже вернули под суд. Примечательно, что в 2023-м Богатырева осудили за драку на парковке возле дома. Алексей хотел выехать из двора, но ему мешал другой автомобиль. Он связался с его владельцем, но тот стал оскорблять Богатырева. Тогда Алексей схватил автомобильную щетку и дважды ударил его. Ему вменили статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с помощью предмета, используемого в качестве оружия.