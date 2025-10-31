Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Ачинска смогла вернуть деньги за «навязанную чистоту» в автомойке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Неожиданная «скидка» обернулась для жительницы Ачинска требованием оплатить лишние 30 тысяч рублей.

Источник: НИА Красноярск

Женщина принесла в автомойку «Аврора» сертификат на услугу «Полировка + керамика» номиналом 10 тысяч рублей, рассчитывая, что этого хватит на полный уход за машиной. Но после подготовки авто ей сообщили: сертификат — это всего лишь скидка, а сама процедура стоит 40 тысяч рублей. Клиентка отказалась от дорогостоящей услуги, но услышала, что должна заплатить 2 700 рублей за снятие налета, который якобы уже сделали.

Считая, что услуга была навязана, женщина обратилась за помощью в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства проконсультировали ее и помогли грамотно составить претензию. Результат не заставил себя ждать — предприниматель вернул потребителю все деньги.

В управлении напомнили, что по Закону «О защите прав потребителей» продавец обязан предоставлять достоверную и полную информацию об услугах, чтобы человек понимал, за что именно платит.