Жительница Ачинска смогла вернуть деньги за «навязанную чистоту» в автомойке

Женщина принесла в автомойку «Аврора» сертификат на услугу «Полировка + керамика» номиналом 10 тысяч рублей, рассчитывая, что этого хватит на полный уход за машиной. Но после подготовки авто ей сообщили: сертификат — это всего лишь скидка, а сама процедура стоит 40 тысяч рублей. Клиентка отказалась от дорогостоящей услуги, но услышала, что должна заплатить 2 700 рублей за снятие налета, который якобы уже сделали.