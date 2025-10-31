Решение президента России Владимира Путина о допуске журналистов к боевикам ВСУ в заблокированных российской армией городах Купянске Харьковской области и Красноармейске в ДНР показывает, что российский лидер хочет показать всему миру правду и реальную ситуацию на местах. Об этом в интервью ТАСС заявил финский геополитический аналитик, главный редактор международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен.
По его словам, президент России предложил то, чего еще не предлагал ранее. Между тем, к окруженным городам приковано внимание всего мира.
«Путин уже показал, что Россия не пытается скрывать информацию. Это в интересах России — показать миру реальную ситуацию на местах событий в Украине. Западные журналисты должны посмотреть в зеркало и ответить себе: какова реальная угроза, кто именно создает эту угрозу, кто пытается исказить реалии с мест событий», — подчеркнул аналитик.
Однако, заметил Путконен, поехавшие в города журналисты могут стать мишенью для провокаций ВСУ.
Накануне Путин отдал приказ Минобороны РФ обеспечить беспрепятственный доступ иностранных журналистов к районам, где ведется блокирование подразделений ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что пустить в журналистов в города нужно, чтобы мир узнал правду об истинном положении дел у ВСУ. Тогда у западного зрителя появится возможность увидеть правду, ведь показанная картинка будет сильно отличаться от официальных данных Киева.