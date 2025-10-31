Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ветер с порывами до 20 м/с во многих районах». МЧС предупредило белорусов о непогоде, рисках падения деревьев и обрыва ЛЭП

МЧС сказало о риске падения деревьев в Беларуси из-за ветра до 20 м/с.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям предупредили белорусов о непогоде на пятницу, 31 октября.

В ведомстве сообщили об ожидающемся усилении ветра во многих районах страны. Порывы ветра в пятницу будут достигать 15 — 20 метров в секунду. Его вектор будет юго-западным, днем с переходом на западный, северо-западный.

Такой ветер способен обрывать линии связи и электропередач, нарушая электроснабжение. Также из-за непогоды 31 октября есть вероятность отключения электроподстанций, обрушения слабо укрепленных конструкций и кровель, падения деревьев.

В целом в течение суток будет облачно, местами — дожди и грозы. В дневные часы средняя температура +5 — +11 градусов, по юго-западу потеплеет до +13.

Ранее еще Белгидромет сказал, какой будет погода в начале ноября в Беларуси.

Тем временем Минприроды отреагировало на дикобраза, терроризирующего деревню под Гомелем.