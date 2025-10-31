«Ветер с порывами до 20 м/с во многих районах». МЧС предупредило белорусов о непогоде, рисках падения деревьев и обрыва ЛЭП

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям предупредили белорусов о непогоде на пятницу, 31 октября.
В ведомстве сообщили об ожидающемся усилении ветра во многих районах страны. Порывы ветра в пятницу будут достигать 15 — 20 метров в секунду. Его вектор будет юго-западным, днем с переходом на западный, северо-западный.
Такой ветер способен обрывать линии связи и электропередач, нарушая электроснабжение. Также из-за непогоды 31 октября есть вероятность отключения электроподстанций, обрушения слабо укрепленных конструкций и кровель, падения деревьев.
В целом в течение суток будет облачно, местами — дожди и грозы. В дневные часы средняя температура +5 — +11 градусов, по юго-западу потеплеет до +13.
Ранее еще Белгидромет сказал, какой будет погода в начале ноября в Беларуси.
Тем временем Минприроды отреагировало на дикобраза, терроризирующего деревню под Гомелем.