В Хабаровском крае рысь проверяла прочность льда на реке и провалилась

Хищница осталась невредимой, но намочила шерсть, а момент попал на видео.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае в Советско-Гаванском районе человек с камерой заметил рысь, которая прогуливалась по тонкому льду реки, — сообщает Amur Mash.

Хищница проверяла прочность ледового покрытия, но не рассчитала и провалилась в воду. К счастью, она осталась невредимой — лишь намочила шерсть. Видео с этим моментом завирусилось в социальных сетях и привлекает внимание своей неожиданностью и забавностью.

Местные жители напоминают, что такие встречи с дикой природой случаются всё чаще и призывают соблюдать осторожность, не подходить к животным слишком близко и не пытаться их кормить.