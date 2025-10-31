В Хабаровском крае рысь проверяла прочность льда на реке и провалилась

Хищница проверяла прочность ледового покрытия, но не рассчитала и провалилась в воду. К счастью, она осталась невредимой — лишь намочила шерсть. Видео с этим моментом завирусилось в социальных сетях и привлекает внимание своей неожиданностью и забавностью.