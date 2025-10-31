Овчинский: в «Макете Москвы» пройдут праздничные программы ко Дню единства

«Павильон “Макет Москвы” давно стал не просто популярной выставочной площадкой, а настоящим образовательным и культурным центром, где история и современность столицы встречаются в интерактивном формате. Регулярные мероприятия, которые мы здесь проводим, позволяют москвичам и гостям столицы по-новому взглянуть на развитие мегаполиса, понять логику градостроительных решений и ощутить свою связь с городом. Особенно символично, что в День народного единства мы можем предложить посетителям программу, которая объединяет разные эпохи и культурные периоды», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.