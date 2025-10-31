Овчинский: в «Макете Москвы» пройдут праздничные программы ко Дню единства

С 2 по 4 ноября в выставочном павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ пройдет праздничная программа, посвященная Дню народного единства. Посетителей ждут обзорные экскурсии по макету столицы и интересные викторины с возможностью выиграть памятные призы, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Экскурсии будут проводиться в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10. Регистрация для участия не требуется. После экскурсий гости смогут поучаствовать в интерактивной программе и насладиться световыми шоу, которые наглядно иллюстрируют развитие города.
«Павильон “Макет Москвы” давно стал не просто популярной выставочной площадкой, а настоящим образовательным и культурным центром, где история и современность столицы встречаются в интерактивном формате. Регулярные мероприятия, которые мы здесь проводим, позволяют москвичам и гостям столицы по-новому взглянуть на развитие мегаполиса, понять логику градостроительных решений и ощутить свою связь с городом. Особенно символично, что в День народного единства мы можем предложить посетителям программу, которая объединяет разные эпохи и культурные периоды», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
В течение трех праздничных дней с 11:00 до 19:30 каждые 30 минут будут проходить светотехнические представления, созданные с использованием современных технологий, которые расскажут об архитектурных особенностях Москвы. Также продолжит работу фотовыставка «Индустриальное наследие Москвы», посвященная промышленной истории столицы. Технический день перенесен на среду, 5 ноября, для удобства посетителей.
Павильон «Макет Москвы» открыт для посещения бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. С июля по сентябрь этого года его посетили около 150 тысяч человек, что подтверждает его популярность среди москвичей и туристов. За это время было проведено множество тематических мероприятий, включая празднование Дня города и других значимых дат.
Для получения дополнительной информации, расписания световых шоу и записи на экскурсии можно посетить сайт www.maketmoskvy.ru или воспользоваться мобильным приложением «Макет Москвы». Также доступны телефоны: +7 (925) 237−37−28 и +7 (925) 237−37−29.