Работодатель из Братского района оштрафован за задержку зарплат 15 сотрудникам. Руководитель фирмы нарушал сроки выплаты заработной платы, отпуска и расчета при увольнении в апреле и мае 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.
— Ведомство проверило исполнение требований трудового законодательства в организации, оказывающей услуги в сфере ЖКХ, находящейся в стадии банкротства, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
В отношении бывшего директора организации завели дело об административном правонарушении. Теперь работодатель должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
