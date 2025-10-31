Работодатель из Братского района оштрафован за задержку зарплат 15 сотрудникам. Руководитель фирмы нарушал сроки выплаты заработной платы, отпуска и расчета при увольнении в апреле и мае 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.