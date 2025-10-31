Ричмонд
Работодатель из Братского района оштрафован за задержку зарплат 15 сотрудникам

Теперь экс-директор должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Работодатель из Братского района оштрафован за задержку зарплат 15 сотрудникам. Руководитель фирмы нарушал сроки выплаты заработной платы, отпуска и расчета при увольнении в апреле и мае 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

— Ведомство проверило исполнение требований трудового законодательства в организации, оказывающей услуги в сфере ЖКХ, находящейся в стадии банкротства, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В отношении бывшего директора организации завели дело об административном правонарушении. Теперь работодатель должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что аэропорт Братска закрыли на несколько часов из-за снегопада.