Жители Красноярского края будут чипировать своих собак

О чипировании домашних собак рассказал Виталий Дроздов, депутат Законодательного собрания Красноярского края в интервью на «Енисее».
По закону регистрировать животных будет ветслужба. Чип позволит быстро найти хозяина животного.
За нарушение с 1 марта 2026 года людей будут штрафовать.
Напомним, установлены дополнительные требования к содержанию домашних животных, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года. Выгул собак в общественных местах будет разрешён лишь на поводке. Также запретят содержать домашних животных на балконах и в транспортных средствах. Помимо этого, нельзя будет отпускать собак на самовыгул и бывать в помещениях, на входе в которые есть информация об ограничении на посещение с домашними питомцами.