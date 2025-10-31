Жители Красноярского края будут чипировать своих собак

Напомним, установлены дополнительные требования к содержанию домашних животных, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года. Выгул собак в общественных местах будет разрешён лишь на поводке. Также запретят содержать домашних животных на балконах и в транспортных средствах. Помимо этого, нельзя будет отпускать собак на самовыгул и бывать в помещениях, на входе в которые есть информация об ограничении на посещение с домашними питомцами.