В Хабаровске с 1 по 4 ноября изменят график работы общественного транспорта

В Хабаровске с 1 по 4 ноября автобусы и электротранспорт будут работать по изменённому графику из-за переноса праздничных дней и Дня народного единства.— сообщает администрация города.
1 ноября транспорт будет курсировать как в будний день,
2 и 4 ноября — по воскресному расписанию,
3 ноября — по субботнему.
Жителям напоминают, что актуальную информацию о движении автобусов и электротранспорта можно получить на сайте «Транспорт27.рф», в приложении «Go2bus» или у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону