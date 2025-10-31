В Хабаровске с 1 по 4 ноября изменят график работы общественного транспорта

Жителям напоминают, что актуальную информацию о движении автобусов и электротранспорта можно получить на сайте «Транспорт27.рф», в приложении «Go2bus» или у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 8 (4212) 45−00−56 . Это поможет спланировать поездки и не опаздывать.