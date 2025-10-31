Ричмонд
В Хабаровске с 1 по 4 ноября изменят график работы общественного транспорта

Изменения связаны с переносом праздничных дней и Днём народного единства.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске с 1 по 4 ноября автобусы и электротранспорт будут работать по изменённому графику из-за переноса праздничных дней и Дня народного единства.— сообщает администрация города.

1 ноября транспорт будет курсировать как в будний день,

2 и 4 ноября — по воскресному расписанию,

3 ноября — по субботнему.

Жителям напоминают, что актуальную информацию о движении автобусов и электротранспорта можно получить на сайте «Транспорт27.рф», в приложении «Go2bus» или у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 8 (4212) 45−00−56. Это поможет спланировать поездки и не опаздывать.