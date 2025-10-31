В локомотивном депо без аттестации работали 25 человек в Хабаровском крае

В Ванинском районе прокуратура провела проверку железнодорожного предприятия и нашла нарушения в организации работы персонала. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
25 работников, чья деятельность напрямую связана с движением поездов и маневровыми операциями, не прошли обязательную аттестацию. Проверка знаний правил технической эксплуатации, движения поездов и сигнализации для таких сотрудников обязательна.
«После вмешательства прокуратуры руководство предприятия отстранило работников от должностей и направило их на прохождение очередной аттестации», — рассказали в ведомстве.
Исполнение требований закона и устранение нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры Хабаровского края.