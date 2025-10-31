Ричмонд
Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе в конце 2025 года

Последняя рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной. Об этом россиянам напомнил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, среда, 31 декабря, в России будет нерабочим днем.

— И так получается, что последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней: понедельник и вторник — соответственно, 29 и 30 декабря, — отметил Нилов в беседе с ТАСС.

Ранее Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря нерабочим днем, например за счет переноса выходного с 8 января.

Исполнительный директор профессиональной юридической группы «АИД» Екатерина Романова рассказала, как легально немного продлить свой отдых и не работать шесть дней.

Шестидневная рабочая неделя, которая ожидается в конце октября — начале ноября, не окажет влияния на размер заработной платы россиян, за исключением работников со сдельной оплатой труда. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.