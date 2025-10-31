Ричмонд
Fox News: Трамп смягчил позицию по конфликту на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины, вызвав беспокойство среди глав стран Евросоюза (ЕС). Об этом в пятницу, 31 октября, сообщает телеканал Fox News.

— Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился (…) Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны, — говорится в материале телеканала.

Также появилась информация, что глава Белого дома начал сомневаться в необходимости усиления антироссийских санкций — Дональд Трамп изменил свое мнение после встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Последний в свою очередь заявил, что развитие Китая сочетается с намерением президента США «сделать Америку снова великой». Си Цзиньпин добавил, что КНР и США должны быть друзьями и партнерами.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон ведет с Россией переговоры по ядерному разоружению. Он добавил, что позднее назовет время и место проведения испытаний ядерного оружия.

