Связался с ГИБДД: омич лишился автомобиля, телефона и все равно оказался должен

Омский областной суд своим решением заставил омича заплатить деньгами штраф за хранение его автомобиля на специализированной стоянке. Мужчина пытался отказаться от транспортного средства в счет накопившегося долга.
С инициативой конфисковать у попавшегося пьяным за рулем омича денежные средства, эквивалентные стоимости автомобиля, выступала омская прокуратура. Ее представитель обратил внимание суда, что виновный в момент преступления управлял старым личным автомобилем ВАЗ-21113, который купил всего за 65 тысяч рублей. В дальнейшем омич отказался от транспортного средства. Он посчитал нерациональным отдавать деньги взамен выставленных финансовых требований за эвакуацию и хранение на специализированной стоянке его стареньких «Жигулей».
Однако суд согласился с доводом прокуратуры, и постановил конфисковать у омича денежные средства, эквивалентные стоимости автомобиля. До исполнения приговора суд также сохранил арест на дорогостоящий телефон, принадлежащий осужденному. Также мужчина получил наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права в течение 2 лет 6 месяцев управлять транспортными средствами.