Связался с ГИБДД: омич лишился автомобиля, телефона и все равно оказался должен

С инициативой конфисковать у попавшегося пьяным за рулем омича денежные средства, эквивалентные стоимости автомобиля, выступала омская прокуратура. Ее представитель обратил внимание суда, что виновный в момент преступления управлял старым личным автомобилем ВАЗ-21113, который купил всего за 65 тысяч рублей. В дальнейшем омич отказался от транспортного средства. Он посчитал нерациональным отдавать деньги взамен выставленных финансовых требований за эвакуацию и хранение на специализированной стоянке его стареньких «Жигулей».