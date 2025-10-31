Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Связался с ГИБДД: омич лишился автомобиля, телефона и все равно оказался должен

Суд постановил конфисковать у омского водителя за езду в пьяном виде денежные средства взамен его старенького автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Омский областной суд своим решением заставил омича заплатить деньгами штраф за хранение его автомобиля на специализированной стоянке. Мужчина пытался отказаться от транспортного средства в счет накопившегося долга.

С инициативой конфисковать у попавшегося пьяным за рулем омича денежные средства, эквивалентные стоимости автомобиля, выступала омская прокуратура. Ее представитель обратил внимание суда, что виновный в момент преступления управлял старым личным автомобилем ВАЗ-21113, который купил всего за 65 тысяч рублей. В дальнейшем омич отказался от транспортного средства. Он посчитал нерациональным отдавать деньги взамен выставленных финансовых требований за эвакуацию и хранение на специализированной стоянке его стареньких «Жигулей».

Однако суд согласился с доводом прокуратуры, и постановил конфисковать у омича денежные средства, эквивалентные стоимости автомобиля. До исполнения приговора суд также сохранил арест на дорогостоящий телефон, принадлежащий осужденному. Также мужчина получил наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права в течение 2 лет 6 месяцев управлять транспортными средствами.