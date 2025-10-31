Роскомнадзор сообщил о резком снижении утечек данных после ужесточения наказаний

С начала 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 103 факта несанкционированного распространения данных, что значительно меньше показателей прошлого периода. Об этом ТАСС сообщил руководитель ведомства Андрей Липов.
Он привел конкретные цифры, иллюстрирующие тенденцию к улучшению. В 2024 году было выявлено 135 утечек, через которые в сеть попало 710 миллионов записей о гражданах. На текущий момент 2025 года этот показатель составил 50 миллионов записей.
Глава Роскомнадзора объяснил снижение числа нарушений ужесточением административной ответственности, которое вступило в силу 31 мая. По его словам, новые санкции оказали прямой эффект на ситуацию.
Липов рассказал, что с января по май 2025 года автоматизированная система ведомства зафиксировала 6,5 тысяч нарушений в процедуре сбора персональных данных. За последующие пять месяцев это количество сократилось до 3,5 тысяч случаев.
Прежде Роскомнадзор обнаружил около девяти миллионов «неблагополучных» сим-карт с неактуальными персональными данными. В ведомстве предупредили, если в течение 15 дней с момента получения уведомления владелец не подтвердит информацию, симка будет отключена.