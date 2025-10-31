В сентябре в Красноярском крае снизились цены на продукты

Аналитики зафиксировали снижение цен на продукты в Красноярском крае по итогам сентября. Выводами поделились в красноярском Банке России.
Стоимость непродовольственных товаров стала расти медленнее, чем в августе. Одновременно с этим, по мнению экспертов, продолжили дешеветь телекоммуникационные услуги, что связывают с жесткой конкуренцией между операторами.
Значительно подорожали услуги — на 0,7% за месяц и на 11,4% за год. Также в сентябре на 9,2% для красноярцев подорожал зарубежный туризм. Эксперты объясняют это ослаблением рубля и сезонным спросом на отдых в теплых странах.
Общая годовая инфляция в регионе продолжает постепенно снижаться, составив 8, 8% в сентябре против 8,9% в августе. Эксперты считают ее по-прежнему высокой.