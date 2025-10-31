В Копейске школьники остались без физкультуры из-за плесени и гнили в зале

Руководству учебного заведения удалось найти деньги на ремонт крыши. Однако стены, потолок и пол спортивного зала по-прежнему остаются в непригодном состоянии.
Из-за этого 1500 школьников лишены не только уроков физкультуры, но и тренировок по волейболу и баскетболу. Ранее команды школы занимали призовые места на городских соревнованиях. Теперь дети вынуждены посещать секции по шахматам и настольному теннису — уже за деньги.
Руководство учебного заведения подготовило всю необходимую документацию для ремонта и неоднократно обращалось в вышестоящие инстанции за финансированием, но ответа не получило.
Народный фронт направил обращение главе Копейска с требованием немедленно решить проблему со ремонтом спортивного зала.