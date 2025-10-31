В Копейске школьники остались без физкультуры из-за плесени и гнили в зале

Из-за этого 1500 школьников лишены не только уроков физкультуры, но и тренировок по волейболу и баскетболу. Ранее команды школы занимали призовые места на городских соревнованиях. Теперь дети вынуждены посещать секции по шахматам и настольному теннису — уже за деньги.