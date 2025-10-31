Ричмонд
В Копейске школьники остались без физкультуры из-за плесени и гнили в зале

В Копейске ученики школы № 44 не могут заниматься физкультурой из-за аварийного состояния спортивного зала. Из-за многолетних протечек кровли на стенах плесень, а полы начали гнить, сообщает ОНФ.

Источник: Народный фронт Челябинская область

Руководству учебного заведения удалось найти деньги на ремонт крыши. Однако стены, потолок и пол спортивного зала по-прежнему остаются в непригодном состоянии.

Из-за этого 1500 школьников лишены не только уроков физкультуры, но и тренировок по волейболу и баскетболу. Ранее команды школы занимали призовые места на городских соревнованиях. Теперь дети вынуждены посещать секции по шахматам и настольному теннису — уже за деньги.

Руководство учебного заведения подготовило всю необходимую документацию для ремонта и неоднократно обращалось в вышестоящие инстанции за финансированием, но ответа не получило.

Народный фронт направил обращение главе Копейска с требованием немедленно решить проблему со ремонтом спортивного зала.