Жители Таганрога могут подать заявление на перерасчет платы за отопление

В Таганроге продолжаются работы по запуску отопления. Как сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале, на конец 29 октября без тепла оставались несколько домов из-за аварий на сетях и неисправностей внутридомовых систем.
— На данный момент в работе — девять домов. Из-за порывов временно прекращена подача теплоснабжения на десять многоквартирных домов. Еще в двух после подачи теплоносителя выявлены дефекты на внутридомовых системах отопления. Работы продолжаются, — отметила Светлана Камбулова.
Глава Таганрога также ответила на жалобы жителей, получивших высокие счета за отопление в октябре, несмотря на то, что тепло в некоторых домах подается с перебоями. Она напомнила, что перерасчет платы за коммунальные услуги производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года.
Чтобы оформить перерасчет, собственникам необходимо направить письменное заявление в адрес ресурсоснабжающей организации.
