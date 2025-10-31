Ричмонд
Жители Таганрога могут подать заявление на перерасчет платы за отопление

Светлана Камбулова напомнила, что компенсация положена при перебоях в подаче тепла.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге продолжаются работы по запуску отопления. Как сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале, на конец 29 октября без тепла оставались несколько домов из-за аварий на сетях и неисправностей внутридомовых систем.

— На данный момент в работе — девять домов. Из-за порывов временно прекращена подача теплоснабжения на десять многоквартирных домов. Еще в двух после подачи теплоносителя выявлены дефекты на внутридомовых системах отопления. Работы продолжаются, — отметила Светлана Камбулова.

Глава Таганрога также ответила на жалобы жителей, получивших высокие счета за отопление в октябре, несмотря на то, что тепло в некоторых домах подается с перебоями. Она напомнила, что перерасчет платы за коммунальные услуги производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года.

Чтобы оформить перерасчет, собственникам необходимо направить письменное заявление в адрес ресурсоснабжающей организации.

