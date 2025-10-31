Жители Таганрога могут подать заявление на перерасчет платы за отопление

Глава Таганрога также ответила на жалобы жителей, получивших высокие счета за отопление в октябре, несмотря на то, что тепло в некоторых домах подается с перебоями. Она напомнила, что перерасчет платы за коммунальные услуги производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года.