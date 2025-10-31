«Может зависать на глубине»: На Западе заволновались, изучив возможности «Посейдона»

Новый российский беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» может стать запасным элементом ядерной триады России, способным атаковать цели из засады. Возможности аппарата изучили в публикации Army Recognition.
«В критической ситуации глубоководный беспилотный аппарат с ядерным двигателем может быть заранее подготовлен для зависания на глубине, а затем для быстрого захода на цель», — пишет издание.
Авторы также отмечают, что «Посейдон» может проплыть 3,3 тысячи морских миль от Норвежского моря до Восточного побережья США при скорости 50 узлов за 66 часов. Более того, часть пути для сохранения скрытности аппарат сможет проходить на малых скоростях.
Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что «Посейдон» может вывести базы атомных подлодок противника из строя.
А профессор Дипломатической академии МИД, военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что «Посейдон» — это дорогое оружие именно потому, что уникальное. Оно выполнено из титана, который обладает меньшей магнитной проводимостью, чем другие металлические корпуса. Да, он очень дорогой, но его крайне сложно засечь. К тому же «Посейдон» еще и покрыт резиной. А движение на глубине от километра дает много всего интересного.