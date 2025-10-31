«Может зависать на глубине»: На Западе заволновались, изучив возможности «Посейдона»

А профессор Дипломатической академии МИД, военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что «Посейдон» — это дорогое оружие именно потому, что уникальное. Оно выполнено из титана, который обладает меньшей магнитной проводимостью, чем другие металлические корпуса. Да, он очень дорогой, но его крайне сложно засечь. К тому же «Посейдон» еще и покрыт резиной. А движение на глубине от километра дает много всего интересного.