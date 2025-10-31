Ричмонд
Бахрейн-2025: по итогам очередного соревновательного дня узбекистанцы завоевали 22 медали

Делегация Узбекистана провела самый продуктивный день соревнований в рамках III Азиатских юношеских игр в Бахрейне.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне узбекистанцы завоевали 22 награды, сообщает пресс-служба НОК.

«Сегодня в рамках III Азиатских юношеских игр узбекские спортсмены показали блестящие результаты. В течение дня наши атлеты завоевали 13 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали», — говорится в сообщении.

Золото:

— Дилнура Холдорова (тяжелая атлетика, −77 кг, рывок).

— Дилнура Холдорова (тяжелая атлетика, −77 кг, толчок).

— Абдугани Ёркинжонов (бокс, −46 кг).

— Иброхим Шокиржонов (бокс, −60 кг).

— Рушанабону Исоева (бокс, −60 кг).

— Диёрбек Муродиллаев (бокс, −75 кг).

— Асадбек Султонбоев (бокс, +80 кг).

— Гулсанам Хазратова (дзюдо, −57 кг).

— Мирзохид Худойкулов (дзюдо, −73 кг).

— Самандар Суннатов (дзюдо, −81 кг).

— Журабек Эшпулатов (дзюдо, −90 кг).

— Алибек Дурдиев (дзюдо, +90 кг).

— Хасанбой Холмуратов (тяжелая атлетика, +94 кг, рывок).

Серебро:

— Кумринисо Мухаммадова (бокс, −54 кг).

— Саидхужа Садиллахужаев (бокс, −66 кг).

— Самира Тургунова (бокс, −75 кг).

— Аббосбек Ахролов (тяжелая атлетика, −94 кг, рывок).

— Шохиста Тураева (дзюдо, −70 кг).

— Хонзодабегим Усмонкулова (дзюдо, +70 кг).

Бронза:

— Мафтуна Ахмедова (дзюдо, −63 кг).

— Мохинур Эсонбоева (тяжелая атлетика, +77 кг, толчок).

— Зиёда Шомуродова (джиу-джитсу, −63 кг).