Бахрейн-2025: по итогам очередного соревновательного дня узбекистанцы завоевали 22 медали

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне узбекистанцы завоевали 22 награды, сообщает пресс-служба НОК.
«Сегодня в рамках III Азиатских юношеских игр узбекские спортсмены показали блестящие результаты. В течение дня наши атлеты завоевали 13 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали», — говорится в сообщении.
Золото:
— Дилнура Холдорова (тяжелая атлетика, −77 кг, рывок).
— Дилнура Холдорова (тяжелая атлетика, −77 кг, толчок).
— Абдугани Ёркинжонов (бокс, −46 кг).
— Иброхим Шокиржонов (бокс, −60 кг).
— Рушанабону Исоева (бокс, −60 кг).
— Диёрбек Муродиллаев (бокс, −75 кг).
— Асадбек Султонбоев (бокс, +80 кг).
— Гулсанам Хазратова (дзюдо, −57 кг).
— Мирзохид Худойкулов (дзюдо, −73 кг).
— Самандар Суннатов (дзюдо, −81 кг).
— Журабек Эшпулатов (дзюдо, −90 кг).
— Алибек Дурдиев (дзюдо, +90 кг).
— Хасанбой Холмуратов (тяжелая атлетика, +94 кг, рывок).
Серебро:
— Кумринисо Мухаммадова (бокс, −54 кг).
— Саидхужа Садиллахужаев (бокс, −66 кг).
— Самира Тургунова (бокс, −75 кг).
— Аббосбек Ахролов (тяжелая атлетика, −94 кг, рывок).
— Шохиста Тураева (дзюдо, −70 кг).
— Хонзодабегим Усмонкулова (дзюдо, +70 кг).
Бронза:
— Мафтуна Ахмедова (дзюдо, −63 кг).
— Мохинур Эсонбоева (тяжелая атлетика, +77 кг, толчок).
— Зиёда Шомуродова (джиу-джитсу, −63 кг).