Минцифры Красноярского края предложило включить в «белый список» три сайта

Министерство цифрового развития Красноярского края предложило включить в «белый список» три региональных сайта. Как пишет «Проспект Мира», в перечень ресурсов вошли:
— Региональный портал Госуслуг;
— Краевая информационная автоматизированная система управления образованием;
— Информационная система «Система оповещения 112».
Ведомство уже направило список в Минцифры России.
— Всего от региона можно было направить предложение о включении в «белый список» только трех ресурсов, — рассказала журналистам Наталья Ковалевская, пресс-секретарь министерства.
Когда именно включат в «белый список» предложенный перечень региональных сайтов, неизвестно.
Напомни, что мобильный интернет частично недоступен в Красноярске и других городах края с 26 июля. По словам губернатора Михаила Котюкова, ограничения связаны с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях «исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз».
На проблемы со связью также жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области и других регионов.
Ранее мы писали, что в Красноярске 23-летнего местного жителя будут судить за публичное оправдание терроризма.