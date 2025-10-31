Минцифры Красноярского края предложило включить в «белый список» три сайта

Напомни, что мобильный интернет частично недоступен в Красноярске и других городах края с 26 июля. По словам губернатора Михаила Котюкова, ограничения связаны с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях «исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз».